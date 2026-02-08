Mit einem Auto ist ein 17-Jähriger in Ludwigshafen zu schnell unterwegs und verliert die Kontrolle über den Wagen. Nicht nur der Jugendliche und sein Beifahrer kommen dabei zu Schaden.

Ludwigshafen (dpa/lrs) – Alkoholisiert und lediglich mit einem Vordruck zum begleiteten Fahren soll ein 17-Jähriger in Ludwigshafen mit einem Auto einen Unfall gebaut haben. Der Minderjährige sei mit dem Wagen zu schnell gefahren, von der Fahrbahn abgekommen und ins Schleudern geraten, teilte die Polizei mit.

Den Angaben nach prallte das Auto in der Folge gegen den Bordstein, eine Straßenlaterne, ein Geländer und einen Baum. Die Unfallspur sei mehr als 100 Meter lang gewesen. Der Wagen sei schließlich gekippt und auf der Seite zum Liegen gekommen. Der 17-Jährige und sein Beifahrer wurden laut Polizei verletzt, Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus.

Der 17-Jährige soll alkoholisiert gewesen sein, ein Atemtest ergab laut der Mitteilung eine Atemalkoholkonzentration von 1,48 Promille. Gegen den 17-Jährigen werde nun in mehreren Strafverfahren ermittelt, auch wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahrens ohne Fahrerlaubnis.