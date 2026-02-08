Ludwigshafen
Alkoholisiert und ohne Führerschein: 17-Jähriger baut Unfall
Krankenwagen im Einsatz
Krankenwagen im Einsatz
Monika Skolimowska. DPA

Mit einem Auto ist ein 17-Jähriger in Ludwigshafen zu schnell unterwegs und verliert die Kontrolle über den Wagen. Nicht nur der Jugendliche und sein Beifahrer kommen dabei zu Schaden.

Lesezeit 1 Minute

Ludwigshafen (dpa/lrs) – Alkoholisiert und lediglich mit einem Vordruck zum begleiteten Fahren soll ein 17-Jähriger in Ludwigshafen mit einem Auto einen Unfall gebaut haben. Der Minderjährige sei mit dem Wagen zu schnell gefahren, von der Fahrbahn abgekommen und ins Schleudern geraten, teilte die Polizei mit.

Den Angaben nach prallte das Auto in der Folge gegen den Bordstein, eine Straßenlaterne, ein Geländer und einen Baum. Die Unfallspur sei mehr als 100 Meter lang gewesen. Der Wagen sei schließlich gekippt und auf der Seite zum Liegen gekommen. Der 17-Jährige und sein Beifahrer wurden laut Polizei verletzt, Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus.

Der 17-Jährige soll alkoholisiert gewesen sein, ein Atemtest ergab laut der Mitteilung eine Atemalkoholkonzentration von 1,48 Promille. Gegen den 17-Jährigen werde nun in mehreren Strafverfahren ermittelt, auch wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

© dpa-infocom, dpa:260208-930-658577/1

Ressort und Schlagwörter

Verkehr

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten