Die «No Roots»-Sängerin gestaltet die Musik der Wormser Festspiele und steht selbst auf der Bühne - allerdings nicht allein.

Worms (dpa/lrs) – Popsängerin Alice Merton («No Roots») beschäftigt sich mit urdeutschem Heldenstoff und übernimmt die musikalische Gestaltung der diesjährigen Nibelungen-Festspiele in Worms. Die in Frankfurt/Main geborene Künstlerin werde in den Vorstellungen von «Die Hunnenkönigin» (17. Juli bis 2. August) auch live auf der Bühne vor dem Kaiserdom auftreten, teilten die Veranstalter mit.

Das Nibelungenlied über Drachentöter Siegfried und seinen Mörder Hagen gilt als eine der Lieblingssagen der Deutschen. In diesem Jahr inszeniert die für bildstarke Produktionen bekannte britische Theatercompagnie Les Enfants Terribles das Stück.

Neue Songs für das mittelalterliche Epos

Merton sagte, die Anfrage habe sie sofort gereizt. Theatermusik in einem solchen Kontext zu entwickeln, sei «eine spannende künstlerische Herausforderung», betonte die 32-Jährige, die für das mittelalterliche Epos neue Songs komponiert. In Worms wird sie auch mit dem Musiker, Sänger und Komponisten Alexander Wolfe von Les Enfants Terribles auf der Bühne stehen.

Intendant Nico Hofmann und Dramaturg Thomas Laue bezeichneten das Duo Merton/Wolfe als «starkes Signal» für das Nibelungen-Spektakel. «Es zeigt die große Anziehungskraft, die das Festival inzwischen auf Künstlerinnen und Künstler unterschiedlichster Genres ausübt.» Den Veranstaltern zufolge sind bereits 60 Prozent der Tickets verkauft.