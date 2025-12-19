Alexander Schweitzer hört zu Weihnachten John Lennon

Frohe Weihnachten für alle und ein Ende des Krieges - darum geht es im Lieblingsweihnachtslied von Schweitzer. «Stille Nacht» steht bei anderen Prominenten hoch im Kurs. Und wann kaufen sie Geschenke?

Mainz (dpa/lrs) – Der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) und sein Herausforderer bei der Landtagswahl, Gordon Schnieder (CDU), besorgen ihre Weihnachtsgeschenke erst ganz kurz vor dem Fest. «Ich gehöre eher zu den Last-Minute-Käufern, bin aber meistens rechtzeitig und habe auch schon sehr frühzeitig Ideen», sagt Schweitzer im Interview der Deutschen Presse-Agentur.

Schnieder bekennt auch, «zu den Menschen zu gehören, die ihre Geschenke meist auf den letzten Drücker besorgen». Er betont aber: «Viel wichtiger ist ja, dass das Geschenk von Herzen kommt und nicht, wann es gekauft wurde!»

Die Spitzenkandidatin der Grünen, Klimaschutzministerin Katrin Eder, ist ebenfalls spät dran: «Ich besorge alle Geschenke am 22. Dezember.»

Nicht alle kaufen Weihnachtsgeschenke

Ganz anders dagegen der Spitzenkandidat der Freien Wähler, Joachim Streit. «Für meine Frau bin ich oft sehr früh am Start. Ich gehe immer mit offenen Augen durch die Welt und finde dann auch früh etwas Besonderes.»

Schauspieler André Eisermann («Kaspar Hauser») kauft gar keine Geschenke. Die Spitzenkandidatin der Linken, Rebecca Ruppert, auch nicht: «Bei uns gibt es „Selbstgemachtes“ oder „Selbstgebackenes“», sagt sie. Für sie geht es – wie für FDP-Spitzenkandidatin Daniela Schmitt – an Weihnachten vor allem um Begegnungen. «Geschenke spielen bei uns eine eher untergeordnete Rolle», sagt die Liberale.

AfD-Spitzenkandidat Jan Bollinger kauft «ohne festen Zeitplan». «In meiner Familie stand nie der Konsum im Mittelpunkt, sondern die Zeit miteinander.»

«O du fröhliche» und «Stille Nacht» besonders beliebt

Schweitzers Favorit bei den Weihnachtsliedern ist «Happy Xmas (War Is Over)» von John Lennon. Seine saarländische Kollegin Anke Rehlinger (auch SPD) hat gleich zwei Lieblingslieder, aber ganz andere: «Leise rieselt der Schnee» und «Driving home for Christmas» von Chris Rea. Das ist auch für Rebecca Ruppert von der Linken die Nummer eins: «Dieses Lied habe immer gehört als ich noch im Ausland gelebt habe und für die Weihnachtstage nach Hause gefahren bin.»

Schlagersänger Guildo Horn liebt das andere Lieblingslied von Rehlinger . «An Heiligabend 1972 bekam ich von meiner geliebten Mutter endlich das lang ersehnte Bonanza-Rad geschenkt. Im Hintergrund erklang: “Leise rieselt der Schnee„», erzählt der Musiker. «Seitdem ist dieses Lied für mich – bis dass der Tod uns scheide – auf der 1 gesetzt!»

Für Schnieder, der 30 Jahre lang im Kirchenchor gesungen hat, bedeuten Weihnachtslieder in kirchlicher Tradition viel, wie er sagt. «In diesem Jahr ist “O du fröhliche„ mein Favorit», berichtet der Christdemokrat. Schmitt geht es ähnlich: «Wenn wir “O du fröhliche„ singen, ist es für mich immer ein Moment, an dem ich spüre: Jetzt ist Weihnachten.». Der Moment «von Ruhe und Zusammenhalt», den die FDP-Politikerin sehr schätzt, entstehe «besonders im Gottesdienst, wenn man gemeinsam singt».

Lennon, Chris Rea und die Pretenders werden auch gespielt

Ein anderer Weihnachtslied-Klassiker steht ebenfalls hoch im Kurs: «Stille Nacht, heilige Nacht». Schauspieler André Eisermann («Kaspar Hauser») bezeichnet das weltweit bekannte Weihnachtslied als seinen Favoriten. Auch Streit antwortet: «Ganz klar „Stille Nacht“ bei den klassischen Liedern» auf die Frage nach seinem Lieblingsweihnachtslied.

Für den AfD-Spitzenkandidaten Jan Bollinger ist es ebenfalls die Nummer eins. «Dieses Lied begleitet mich seit meiner Kindheit. Es erinnert jedes Jahr daran, dass Weihnachten ein Moment der Ruhe, der Hoffnung und der Besinnung auf das Wesentliche ist.»

Streit hat aber auch noch einen anderen, poppigen Favoriten: «Bei den modernen (Liedern) erwärme ich mich für die Pretenders (mit dem Song) “2000 Miles", der mich an meinen dieses Jahr verstorbenen Vater denken lässt», berichtet der EU-Abgeordnete.

Katrin Eder – Mutter zweier Söhne – hat einen weniger bekannten Lieblingssong: «Lichterkinder» des gleichnamigen deutschsprachigen Musikprojekts von Kindern für Kinder.

Wie wichtig ist die Spitze auf dem Tannenbaum?

Auf ihren Tannenbaum komme eine ganz klassische Spitze «mit Bauch und dann spitz zulaufend, farblich passend zu den Kugeln», berichtet Rehlinger. «Wir haben eine traditionelle Spitze, die schon lange in der Familie ist», sagt Schweitzer, ohne sie genauer zu beschreiben. Aber: «Das ist jedes Mal ein besonderes Ereignis, wenn sie auf dem Baum gesetzt wird.»

Bei Schnieder ist die Spitze rot. «Ich mag es gerne schlicht. Unser Baum ist mit weißen und roten Kugeln und einer roten Spitze geschmückt. Das hat bei uns schon seit Jahren Tradition», berichtet der CDU-Parteichef aus der Eifel. Bei André Eisermann wird der Baum von einer «dunkelrot glänzenden Spitze mit klassischem Muster» gekrönt, wie der 58-Jährige sagt.

Es muss nicht Rot oder ein Stern sein

Bei Familie Streit variiert die Spitze, passend zum jeweiligen Schmuck des Baums. Für Schmitt spielt die Spitze keine Rolle: Wichtig sind ihr echte Kerzen und ein selbst geschlagener Baum aus dem rheinhessischen Flonheim. Bei Eder kommt ein von ihren Kindern selbstgebastelter Stern auf die Spitze des Baums.

Bei Bollingers ist es traditionell auch ein Stern. «Er erinnert an die Geschichte der Heiligen Drei Könige, die dem Stern gefolgt sind. Wie ein Kompass, der gerade in bewegten Zeiten zeigt, woran und wohin man sich orientiert», sagt der AfD-Politiker.

Die Linke Ruppert verzichtet auf einen eigenen Weihnachtsbaum. «Ich schaue mir gerne die Bäume in der Natur an und erfreue mich an ihnen.»

Nach dem Essen an die Luft

Veganen Braten bei Schweitzers, Fleisch bei Schnieders – sowie vielerorts Plätzchen, Stollen und Schokolade. Wie gleichen Prominente üppiges Essen an den Feiertagen aus? «Das ist wie wahrscheinlich bei vielen Menschen ein echtes Problem, da man doch meist mehr isst, als einem guttut», stellt Schweitzer fest. «Aber da helfen ausgedehnte Spaziergänge mit Familie und Hund.» Die saarländische Ministerpräsidentin Rehlinger geht nach festlichen Essen gerne ausgiebig im Wald spazieren.

Schnieder setzt auch auf Bewegung an der frischen Luft. Am liebsten sind ihm ausgiebige Spaziergänge mit der ganzen Familie. «Gerade an den Feiertagen ist das eine tolle Möglichkeit, um Zeit miteinander zu verbringen, zur Ruhe zu kommen und Kraft zu schöpfen.»

Bollinger wandert gerne und «nutzt an den Feiertagen jede Gelegenheit, unsere einzigartige Landschaft in Rheinland-Pfalz zu genießen», wie der AfD-Landeschef betont. Schmitt fährt traditionell direkt nach Weihnachten Ski. «Die Bewegung, die frische Luft und der Sport sind der ideale Ausgleich.»

Mit Disziplin gegen das «Futter-Koma» – oder gerade nicht

Streit erzählt: «Ich war als Kind sehr dick, mein Spitzname, den die anderen Kinder mir gaben, war Dicker.» Inzwischen sei er aber «sehr diszipliniert und kann auch einen Tag nichts oder ganz wenig essen».

Eder «versucht Mahlzeiten auszulassen», wie sie sagt. «In der Regel frühstücke ich dann beispielsweise nur etwas Obst.»

Was tut Schlagersänger Horn gegen das «Futter-Koma»? «Eine alte Schlagerweisheit besagt, man soll Feuer mit Feuer bekämpfen. Also: weiter geht's!», sagt der gebürtige Trierer. Links-Politikerin Ruppert sagt: «Auf das Futter-Koma nach den Festtagen bereite ich mich schon frühzeitig mit ausreichend Essen und Plätzchen vor.» Dann halte es sich an den Feiertagen in Grenzen.