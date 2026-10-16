Ludwigshafen (dpa/lrs) – Langeweile ist für den Sänger Alexander Klaws ein wertvolles Gefühl. «Meine große Aufgabe als Papa ist, finde ich, meinen Jungs vorzuleben, dass Langeweile etwas ist, wogegen man sich nicht wehren soll oder darf oder sollte, sondern das muss man umarmen, dieses Gefühl», sagte der Vater von drei Söhnen in der Radio- und Podcast-Show «Music Made in Germany» für die Sender RPR1. und Radio Regenbogen. Je älter man werde, desto seltener komme dieses Gefühl. Er selbst müsse sich manchmal dazu zwingen, eine Pause zu machen.

In der Welt von Social Media sieht der Musiker Probleme. «Uns allen wird ja gerade immer auf Social Media vorgelebt, dass alles perfekt sein muss. Und das finde ich ganz schwierig», sagte er. Dies sei nicht die wahre Welt. Es sei wichtig, Fehler machen zu dürfen und zu verstehen, dass jeder einzigartig sei.