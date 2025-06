Ingelheim (dpa/lrs) – Ein an einer Schule in Ingelheim ausgelöster Amok-Alarm hat einen Großeinsatz ausgelöst. Gegen 12 Uhr habe eine Amokmeldeanlage in der Berufsbildenden Schule (BBS) ausgelöst, wie die Polizei in Mainz mitteilte. Es gebe derzeit keine Hinweise auf die Echtheit des Alarms oder auf verletzte Personen.

Die Polizei schrieb weiter, Schüler und Lehrer befänden sich weiter in den Klassenräumen, Polizeikräfte durchsuchten das Gebäude. Kurz darauf wurde dann eine Sammelstelle für Schüler vor Ort eingerichtet.

Betroffen ist laut Polizei auch eine benachbarte Realschule. Die Schule könne momentan weder betreten noch verlassen werden. Es habe bereits vor zwei Wochen einen Alarm im Rahmen von Bauarbeiten in dem Objekt gegeben. Die Polizei riet Eltern über ihren Kanal auf WhatsApp zunächst, nicht zur Schule zu fahren und Kinder abzuholen.