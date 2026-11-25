Nächtlicher Fluglärm wird demnächst um die Air Base Spangdahlem zu hören sein. Grund sind Routineübungen der Kampfjet-Piloten.

Spangdahlem (dpa/lrs) – Der US-Militärflugplatz Spangdahlem in der Eifel hat Nachtflüge zu Übungszwecken angekündigt. Das 52. Jagdgeschwader werde vom 30. November bis einschließlich 18. Dezember in den Abendstunden unterwegs sein, teilte die Air Base in Spangdahlem im Eifelkreis Bitburg-Prüm mit. Die Übungsflüge endeten spätestens um 22 Uhr.

Die Nachtflüge seien Teil eines regulären Flugtrainings der Piloten. Sie dienten dem Erhalt ihrer fliegerischen Fähigkeiten bei Dunkelheit und eingeschränkten Sichtverhältnissen, hieß es in einer Mitteilung. Das Training trage dazu bei, die Einsatzbereitschaft des Geschwaders sicherzustellen und dessen Verpflichtungen im Rahmen der Nato nachzukommen.

Anwohner müssen mit mehr Fluglärm rechnen

Die Bevölkerung in der Eifelregion müsse vor allem am späten Nachmittag und in den Abendstunden mit einem erhöhten Flugaufkommen und damit verbundenem Fluglärm rechnen. Über die Weihnachts- und Neujahrsfeiertage seien keine Flüge geplant.

In Spangdahlem ist F-16-Kampfjetstaffel stationiert. Zur Staffel gehören rund 20 Flugzeuge, sie unterstützt weltweit Einsätze der US Air Force und der Nato.