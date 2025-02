Air Base Spangdahlem kündigt Nachtflüge an

Spangdahlem (dpa/lrs) – Der US-Militärflugplatz Spangdahlem in der Eifel hat Nachtflüge zu Übungszwecken angekündigt. Das 52. Jagdgeschwader werde vom 3. bis 13. März in den Abendstunden unterwegs sein, teilte die Air Base in Spangdahlem im Eifelkreis Bitburg-Prüm mit. Die Übungsflüge endeten spätestens um 22 Uhr.

Die Nachtflüge seien Teil eines regulären Flugtrainings der Piloten. Sie seien «entscheidend für die Einsatzbereitschaft und operative Effektivität» der Piloten, hieß es in einer Mitteilung. Sie machten ein Training auch unter schwachen Lichtverhältnissen möglich.

Anwohner in den umliegenden Gebieten könnten während der Trainingszeiten «eine erhöhte Lärmbelastung» wahrnehmen. Die allgemeinen Ruhezeiten von 22 bis 6 Uhr blieben jedoch weiterhin bestehen.

In Spangdahlem ist eine F-16-Kampfjetstaffel mit rund 20 Flugzeugen beheimatet. Die Staffel, die weltweit Einsätze der US Air Force und der Nato unterstützt, ist das Kernstück des Flugplatzes. Zum 52. Jagdgeschwader gehören nach Angaben der Air Base mitsamt Angehörigen rund 10.000 Amerikaner.