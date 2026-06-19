Marienthal (dpa/lrs) – Ein Teil des nach der Flut im Ahrtal weitgehend zerstörten Ahr-Radweges ist wieder befahrbar. Der Abschnitt zwischen dem Stadtteil Walporzheim und dem Ortsteil Laach sei ab sofort wieder für den Radverkehr freigegeben, teilte das Verkehrsministerium in Mainz mit. «Mit jedem wiederhergestellten Abschnitt wächst der Ahr-Radweg Stück für Stück», sagte Verkehrsstaatssekretär Markus Wolf laut Mitteilung. «Die Verbindung zwischen den Orten entlang der Ahr ist für den Alltag der Menschen, für den Tourismus und für das Miteinander in der Region wichtig.»

Entlang der 8,5 Kilometer langen Strecke wurden den Angaben nach Brücken zur Hochwasservorsorge gebündelt und neu errichtet, bestehende Bauwerke instand gesetzt sowie der Radweg zukunftsfähig ausgebaut. Für den Wiederaufbau des in seiner Baulast befindlichen Abschnitts hatte der Bund demnach mehr als 14 Millionen Euro investiert. «Der Wiederaufbau der Infrastruktur im Ahrtal bleibt eine große gemeinsame Aufgabe von Bund, Land und Kommunen», sagte die Staatssekretärin im Bundesministerium für Verkehr, Claudia Stutz, laut Mitteilung.

Damit gibt es Fortschritte beim Ahr-Radweg, doch vollständig ist er noch nicht – eigentlich ist er rund 80 Kilometer lang und verbindet die Quelle der Ahr mit ihrer Mündung in den Rhein bei Remagen. Das Verkehrsministerium in Mainz wies darauf hin, dass teils Ausweichrouten ausgeschildert seien. Aktuell bestehen demnach noch zwei Unterbrechungen ohne ausgeschilderte Ersatzroute: zwischen Ahrbrück und Pützfeld sowie im Bereich Laach. Alternativ könne auf die Ahrtalbahn zurückgegriffen werden. Im Laufe des Sommers solle zudem ein weiterer Abschnitt bei Altenahr freigegeben werden.

Der ADFC Rheinland-Pfalz bewertet den neuen Abschnitt grundlegend positiv. «Mit der Wiederherstellung dieses Abschnitts entsteht für Alltagsradfahrende ebenso wie für touristische Gäste wieder eine sichere und komfortable Verbindung entlang der Ortschaften der Mittelahr», teilte der Club mit. Gerade für Jugendliche sei das ein wichtiger Fortschritt, da sie künftig wieder deutlich sicherer mit dem Rad zur Schule nach Bad Neuenahr-Ahrweiler, zu Sportstätten oder zu Freizeitangeboten fahren könnten.