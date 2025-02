Aggressives Wildschwein in Wohngebiet

Rülzheim (dpa/lrs) – Ein aggressives Wildschwein hat in einem Wohngebiet in Rülzheim (Kreis Germersheim) für Chaos gesorgt. Das Tier rannte über Straßen und durch Gärten, wo es einen Hund schwer verletzte, wie die Polizei mitteilte. Zudem sei es zu gefährlichen Situationen im Straßenverkehr und Beschädigungen an Zäunen und auf Grundstücken gekommen. Mehrere Anwohner und Verkehrsteilnehmer alarmierten die Polizei.

Laut den Angaben entdeckten die Beamten das Wildschwein schließlich auf einem Grundstück. «Aufgrund der fehlenden Möglichkeit, das hochaggressive Tier zeitnah anderweitig gefahrlos zu sichern und um weitere Schäden zu vermeiden», habe ein Jagdpächter das etwa 60 Kilogramm schwere Wildschwein schließlich erlegt. Später sei bei dem Tier eine frische Verletzung an den Vorderläufen festgestellt worden – diese könnten die Ursache für das «untypische Verhalten» sein.