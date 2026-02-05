Angriff auf Schulweg
Aggressiver Mann reißt Schulkind zu Boden
Arne Dedert. DPA

Am Morgen wird ein Elfjähriger auf dem Schulweg von einem Mann attackiert. Seine Freunde holen Hilfe. Die Suche nach dem Unbekannten ist bislang erfolglos.

Kaiserslautern (dpa/lrs) – Ein Unbekannter hat in Kaiserslautern ein Schulkind angegriffen und verletzt. Wie die Polizei mitteilte, riss der Mann den elfjährigen Jungen am Schulrucksack zu Boden und griff ihn an. Zwei Freunde des Jungen holten einen Passanten zu Hilfe, der Täter entfernte sich daraufhin noch vor Eintreffen der Polizei. Die Suche nach ihm blieb zunächst erfolglos.

Der Mann soll aggressiv reagiert und geschrien haben, als die Kinder auf dem Weg zur Schule an ihm vorbeiliefen und ihn grüßten. Er habe sie daraufhin verfolgt und sei dann gewalttätig geworden. Das Kind sei leicht verletzt worden.

