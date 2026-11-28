Als die Polizei zu einem Streit gerufen wird, hantiert ein 64-Jähriger mit einem Feuerzeug und beleidigt die Beamten. Als sie den Mann festnehmen wollen, leistet er Widerstand.

Ludwigshafen (dpa/lrs) – Bei einem Polizeieinsatz hat sich ein 64-Jähriger mit Gewalt gegen seine Festnahme gewehrt – die Beamten setzten schließlich einen Taser gegen den 64-Jährigen ein. Die Einsatzkräfte wurden zunächst zu einem Streit des Beschuldigten mit seiner Ehefrau gerufen, wie die Polizei mitteilt.

Der 64-jährige Mann verhielt sich demnach am Freitagabend aggressiv, hantierte mit einem Feuerzeug und weigerte sich, es zur Seite zu legen. Deswegen hätten die Polizisten versucht, den Mann zu fixieren, woraufhin er jedoch erheblichen Widerstand geleistet und die Beamten beleidigt habe. Schließlich wurde das Distanzelektroimpulsgerät (umgangssprachlich Taser) eingesetzt.

Der 64-Jährige habe die Nacht im Polizeigewahrsam verbracht. Gegen ihn Mann wurden Ermittlungen wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte sowie Beleidigung aufgenommen.