Ingelheim (dpa/lrs) – Die wegen der Afrikanischen Schweinepest (ASP) verhängten Jagdeinschränkungen werden im Landkreis Mainz-Bingen wieder gelockert. Es seien wieder Treib- und Drückjagden zulässig, teilte die Kreisverwaltung in Ingelheim mit.
Der Grund für die Lockerung: Im Landkreis wurden in den vergangenen Monaten keine infizierten Wildschweine mehr gefunden, auch in den benachbarten hessischen Landkreisen hat sich die Lage entspannt. Das erste mit ASP infizierte Wildschwein in Rheinland-Pfalz war im Juli 2024 gefunden worden.
Eine Infektion mit dem hochansteckenden Virus endet für Wild- und Hausschweine fast immer tödlich, Menschen sind dagegen nicht gefährdet.
