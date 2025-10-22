Tierseuche
Afrikanische Schweinepest: Jagdeinschränkungen gelockert
Wildschwein (Symbolbild)
Vor rund einem Jahr ist die Afrikanische Schweinepest im Land erstmals aufgetaucht. Für die betroffenen Tiere verläuft eine Virusinfektion fast immer tödlich.

Ingelheim (dpa/lrs) – Die wegen der Afrikanischen Schweinepest (ASP) verhängten Jagdeinschränkungen werden im Landkreis Mainz-Bingen wieder gelockert. Es seien wieder Treib- und Drückjagden zulässig, teilte die Kreisverwaltung in Ingelheim mit.

Der Grund für die Lockerung: Im Landkreis wurden in den vergangenen Monaten keine infizierten Wildschweine mehr gefunden, auch in den benachbarten hessischen Landkreisen hat sich die Lage entspannt. Das erste mit ASP infizierte Wildschwein in Rheinland-Pfalz war im Juli 2024 gefunden worden.

Eine Infektion mit dem hochansteckenden Virus endet für Wild- und Hausschweine fast immer tödlich, Menschen sind dagegen nicht gefährdet.

