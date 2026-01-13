Sie soll seine außereheliche Affäre gewesen sein. Als er sich trennen wollte, kam es laut Anklage zur Aussprache auf einem Parkplatz. Mit tödlichen Folgen.

Trier (dpa/lrs) – Er soll eine 28-Jährige auf einem Parkplatz bei Hermeskeil im Hunsrück erschossen haben: Heute (9.30 Uhr) beginnt vor dem Landgericht Trier der Prozess gegen einen 35-Jährigen aus dem Nordsaarland. Angeklagt ist er wegen Mordes.

Hintergrund des Gewaltverbrechens soll laut Staatsanwaltschaft Trier eine außereheliche Affäre gewesen sein, die der Mann mit der Frau hatte. Der 35-Jährige habe die Beziehung am Tattag Anfang Juni 2025 am Telefon beenden wollen: Daraufhin habe die Frau versucht, die Affäre publik zu machen.

Unter dem Vorwand, sich auszusprechen, soll der Angeklagte die Frau aufgesucht haben. Laut Anklage fuhren sie dann zu dem Parkplatz im Kreis Trier-Saarburg: Dort soll der Mann mit einer Pistole unvermittelt auf die Frau geschossen haben. Sie starb vor Ort. Der Saarländer wurde einen Tag später festgenommen und sitzt seitdem in Untersuchungshaft.