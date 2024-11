AfD Rheinland-Pfalz wählt Landesliste für Bundestagswahl

Bingen (dpa/lrs) – Die rheinland-pfälzische AfD wählt am Samstag in Bingen (10 Uhr) ihre Landesliste für die im Februar nächsten Jahres anstehende Bundestagswahl. Es wird erwartet, dass die vier Abgeordneten der AfD-Bundestagsfraktion aus Rheinland-Pfalz erneut auf den vorderen Plätzen antreten werden.

Sebastian Münzenmaier, der Vize-Fraktionschef in Berlin und auch stellvertretender AfD-Landesvorsitzender in Rheinland-Pfalz ist, wird voraussichtlich Spitzenkandidat auf der Landesliste werden. Dazu kommen Bernd Schattner und Nicole Höchst, die ebenfalls zum Landesvorstand der Partei zählen sowie der Bundestagsabgeordnete Andreas Bleck.

Die AfD hat in Rheinland-Pfalz nach eigenen Angaben über 3.100 Mitglieder. Zum Parteitag in Bingen werden rund 400 Parteimitglieder erwartet. Bei der Bundestagswahl im Jahr 2021 erzielte die AfD bundesweit ein Ergebnis von 10,4 Prozent. In Rheinland-Pfalz lag die Zustimmung bei 9,2 Prozent der Stimmen.