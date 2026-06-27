Er gilt als einflussreichster Vertreter der rheinland-pfälzischen AfD in der Bundespartei. Nun will Münzenmaier den Landesverband anführen.

Bingen (dpa/lrs) – Auf dem Parteitag der rheinland-pfälzischen AfD will sich Sebastian Münzenmaier heute zum neuen Landeschef der Partei wählen lassen. Der Vize-Vorsitzende der AfD-Bundestagsfraktion und stellvertretende Landesvorsitzende wird bei dem Treffen in Bingen (ab 10.00 Uhr) voraussichtlich keinen Gegenkandidaten haben

Bei einer erfolgreichen Wahl tritt der 36 Jahre alte Münzenmaier die Nachfolge von Jan Bollinger an. Bollinger steht seit 2022 an der Spitze der Partei und soll nun nach den Plänen von Münzenmaier einen Stellvertreterposten bekommen.

Der 49-jährige Bollinger hatte die AfD als Spitzenkandidat in den Landtagswahlkampf geführt, nach einem parteiinternen Machtkampf aber bereits das Amt als Vorsitzender der Landtagsfraktion verloren. Die AfD ist mit 24 Abgeordneten im Mainzer Parlament vertreten.