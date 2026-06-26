Schwappen die Themen aus dem Landtagswahlkampf in Sachsen-Anhalt nach Rheinland-Pfalz? Die Bundesbildungsministerin hat sich bereits deutlich geäußert.

Mainz (dpa/lrs) – AfD-Landesvize Sebastian Münzenmaier ist offen für eine Debatte über das Aufweichen der Schulpflicht in Rheinland-Pfalz. Es gebe viele europäische Länder mit einer Bildungs- statt einer Schulpflicht, sagte Münzenmaier, der am Samstag auf dem Landesparteitag in Bingen für den Posten als neuer AfD-Landesvorsitzender antritt, im SWR Aktuell-Sommerinterview.

«Da muss man drüber diskutieren, wie könnte so eine Bildungspflicht aussehen? Welche Angebote abseits von einer starren Schulpflicht gäbe es denn dann?», erklärte der stellvertretende Chef der AfD-Bundestagsfraktion. «Sagt ja niemand, dass die Leute dann acht Stunden im Keller sitzen und mit den Eltern zusammen lernen.»

Im Wahlkampf in Sachsen-Anhalt hat die AfD eine entsprechende Forderung in ihrem Wahlprogramm verankert. Darin setzt sich die Partei für eine «Bildungspflicht statt Schulzwang!» ein und für eine Wahlmöglichkeit für Eltern zwischen Schul- und Hausunterricht. Bundesbildungsministerin Karin Prien (CDU) sowie mehrere andere Bundesländer haben sich bereits deutlich gegen den Vorstoß gewandt.