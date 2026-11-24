Mainz (dpa/lrs) – Die AfD-Fraktion rüttelt am Kommunalwahlgesetz in Rheinland-Pfalz. Der Verfassungsgerichtshof wird sich in einem Normenkontrollverfahren mit den Voraussetzungen für die Wählbarkeit für Bürgermeister befassen. Die mündliche Verhandlung findet am 10. Dezember in Koblenz statt.

Die bestehenden Vorschriften der Gemeindeordnung und des Kommunalwahlgesetzes erlauben es dem jeweiligen Wahlausschuss für die Wahl eines Bürgermeisters oder Oberbürgermeisters, einen Wahlvorschlag zurückzuweisen, wenn dieser nicht die Gewähr dafür bietet, dass er jederzeit für die freiheitliche demokratische Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes eintritt.

OB-Wahl in Ludwigshafen als Stein des Anstoßes

Nach Auffassung der AfD-Fraktion ist diese Vorschrift nicht mit der Verfassung für Rheinland-Pfalz vereinbar. Die Oppositionsfraktion rüge Verletzungen vor allem des Grundsatzes der Allgemeinheit der Wahl, des speziellen Gleichheitssatzes, der Meinungsfreiheit, des Grundrechts auf Chancengleichheit politischer Parteien und des Demokratieprinzips, teilte das Koblenzer Gericht mit.

Hintergrund für die juristischen Schritte ist die gescheitere Zulassung des AfD-Politikers Joachim Paul für die OB-Wahl in Ludwigshafen. Der Wahlausschuss der zweitgrößten Stadt in Rheinland-Pfalz hatte Paul die Kandidatur wegen Zweifeln an seiner Verfassungstreue verweigert. Der CDU-Politiker Klaus Blettner gewann mittlerweile die Oberbürgermeisterwahl in Ludwigshafen.