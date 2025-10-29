Der US-Präsident habe den Nahen Osten befriedet und besitze pfälzische Wurzeln, argumentiert die Partei. Findet der Antrag eine Mehrheit?

Bad Dürkheim (dpa) – Wird US-Präsident Donald Trump in Rheinland-Pfalz zum Ehrenbürger ernannt? Über diesen Antrag der AfD soll der Kreistag im pfälzischen Bad Dürkheim am Mittwoch (14.30 Uhr) entscheiden. Der Tagesordnung zufolge beantragt die AfD, dass der Kreistag eine entsprechende Satzung erlassen und Trump zum Ehrenbürger des Landkreises ernennen soll.

Die Partei verweist unter anderem auf Trumps Vorfahren, die aus Kallstadt im Kreis Bad Dürkheim stammen, sowie auf seine Vermittlerrolle im Nahen Osten.

Bad Dürkheims Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld (CDU) hatte betont, er wolle der Entscheidung nicht vorgreifen, könne sich aber nicht vorstellen, dass die Anträge eine Mehrheit finden. Die AfD verfügt im Kreistag über sieben der 46 Sitze.