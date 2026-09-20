Keine andere Partei habe bei den beiden Landtagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin mehr hinzugewonnen, betont der Landeschef. Die Wahl in der Hauptstadt hat für ihn noch anderes gezeigt.

Mainz (dpa/lrs) – Der rheinland-pfälzische AfD-Vorsitzende Sebastian Münzenmaier sieht seine Partei angesichts der Ergebnisse der Landtagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern und in Berlin auf dem Weg zur Volkspartei. Beim Blick auf beide Wahlen habe keine andere Partei mehr hinzugewonnen, sagte Münzenmaier, der für seine Partei im Bundestag sitzt. Mit Blick auf Berlin sagte er: «Die AfD kann auch Großstadt.»

In Mecklenburg-Vorpommern liegt die AfD nach Prognosen von ARD und ZDF an der Spitze knapp vor der SPD. In Berlin rangierte die AfD demnach auf Rang drei hinter der Linken und der CDU.

«Die Ergebnisse heute beweisen: Das Desaster der Union in Sachsen-Anhalt war kein Ausrutscher, sondern Teil einer bundesweiten Abrechnung mit deren Politik», sage Münzenmaier. Merz sei längst zum Mühlstein um den Hals der CDU geworden.