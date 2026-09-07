AfD-Landeschef Münzenmaier sieht im Wahlerfolg in Sachsen-Anhalt ein Signal für die Bundespolitik und kündigt Ziele für Rheinland-Pfalz an.

Mainz/Magdeburg (dpa/lrs) – Der rheinland-pfälzischen AfD-Landesvorsitzenden Sebastian Münzenmaier erwartet nach dem starken Abschneiden seiner Partei bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt auch Auswirkungen auf sein Bundesland im Westen. «Wir haben ganz klar die Wahl gewonnen. Wir haben Regierungsauftrag bekommen von den Menschen in Sachsen-Anhalt», sagte er.

Er sei überzeugt, der Erfolg strahle «weit über die Landesgrenzen von Sachsen-Anhalt hinaus» und werde Auswirkungen auf die Bundespolitik und Rheinland-Pfalz haben. Immer mehr Menschen würden sehen, «die AfD möchte regieren, die AfD ist beliebt, die AfD kann regieren».

Für Rheinland-Pfalz kündigte Münzenmaier an, bei der Landtagswahl 2031 stärkste Kraft werden zu wollen. Die AfD sei «auf dem besten Weg» und wachse stetig. Zugleich sagte er voraus, die Brandmauerpolitik gegen eine Zusammenarbeit mit der AfD werde «nach dem heutigen Abend in nächster Zukunft Geschichte sein». Dies eröffne in Rheinland-Pfalz «ganz andere Möglichkeiten». Inhaltlich kündigte Münzenmaier unter anderem eine «echte Migrationswende», ein Ende der «sogenannten Energiewende» und eine Verkleinerung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks auf einen «Grundfunk» an.