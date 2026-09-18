Mit 24 Abgeordneten ist die AfD nach der Landtagswahl ins rheinland-pfälzische Parlament eingezogen. Bereits nach wenigen Monaten gibt es ein Stühlerücken.

Mainz (dpa/lrs) – Die rheinland-pfälzische AfD-Fraktion verliert einen Abgeordneten. «Benjamin Haupt ist aktuell kein Mitglied der AfD-Fraktion im Mainzer Landtag mehr», teilte die Landtagsfraktion in Mainz mit. Zuvor hatte es Medienberichte über die Personalie gegeben.

Nach der Geschäftsordnung könnten nur Mitglieder der Partei der Landtagsfraktion angehören. «Da uns mitgeteilt wurde, dass die AfD-Mitgliedschaft von Herrn Haupt wegen nicht bezahlter Mitgliedsbeiträge erloschen ist, führt das automatisch auch zum Verlust seines Mitgliedsstatus in unserer Fraktion.»

In enger Absprache mit dem Landesverband werde nun das weitere Vorgehen in dem Fall besprochen. Ob Haupt sein Landtagsmandat als fraktionsloser Abgeordneter behält oder eine andere Person bei einem Niederlegen des Mandats von der AfD-Landesliste nachrückt, war zunächst nicht bekannt. Nach der Landtagswahl war die AfD mit 24 Abgeordneten in den rheinland-pfälzischen Landtag eingezogen.