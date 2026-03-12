Viele Mediziner sind über 65 Jahre alt, zugleich ist der Anteil von Ärztinnen niedrig. Bei der Ärztedichte liegt das Bundesland im Mittelfeld.

Saarbrücken (dpa/lrs) – Das Saarland ist das Bundesland mit den meisten Ärzten über 65 Jahren. Der Anteil dieser Altersklasse entspricht 17,5 Prozent, wie aus einer Auswertung der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) hervorgeht, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Es folgen Berlin (15,8 Prozent) und Rheinland-Pfalz (15,5 Prozent). Den niedrigsten Anteil an Ärzten über 65 Jahren haben der Auswertung zufolge Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen (je 8,7 Prozent).

Beim Anteil von Ärztinnen belegt das Saarland der KBV zufolge mit 47,5 Prozent den letzten Platz der Bundesländer. Auch in Rheinland-Pfalz ist der Anteil der Ärztinnen demnach mit 49,4 Prozent eher niedrig. Bei der Ärztedichte liegt das Saarland mit 224,4 Ärzten je 100.000 Einwohner im Mittelfeld. Quelle für alle Angaben sind Daten des Bundesarztregisters mit Stand 31. Dezember 2025.