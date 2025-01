Ärztestreik an kommunalen Kliniken im Saarland

Saarbrücken (dpa/lrs) - Ärzte an den kommunalen Kliniken im Saarland wollen ab Mittwoch in einen dreitägigen Streik treten. An den bundesweiten Arbeitskampfmaßnahmen beteiligen sich die SHG-Kliniken Merzig, Völklingen, Sonnenberg sowie das Klinikum Saarbrücken und das Kreiskrankenhaus St. Ingbert, wie die Ärztegewerkschaft Marburger Bund in Saarbrücken mitteilte.

Die Notfallversorgung bleibe in allen betroffenen Kliniken gewährleistet, sagte Verbandsjuristin Natalie Truar vom Landesverband des Marburger Bundes. Es seien Notdienstvereinbarungen getroffen worden. Der Streik gehe vom 15. Januar um 0.00 Uhr bis 17. Januar um 24.00 Uhr.

Der Marburger Bund fordert für die 60.000 Ärztinnen und Ärzte 8,5 Prozent mehr Geld bezogen auf ein Jahr und eine Reform von Regelungen zur Schichtarbeit. In der Tarifrunde hatte es bereits Warnstreiks gegeben.

Bei der Urabstimmung hatten sich über 90 Prozent der Mitglieder für den Streik ausgesprochen, um in den laufenden Tarifverhandlungen Druck zu machen.