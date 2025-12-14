Änderungen zum Fahrplanwechsel im Regional- und Fernverkehr

Fahrgästen wird der Blick in Apps und auf Aushänge empfohlen. Denn: Manches Angebot wird erweitert, andernorts wird ausgedünnt.

Mainz (dpa/lrs) – Mit dem neuen Fahrplan sollen von diesem Sonntag an Verbesserungen im Regionalverkehr im Mittelrheintal, in der Pfalz und auf den Rhein überschreitenden Verbindungen kommen. Nach Angaben der Zweckverbände wird etwa auf der stark frequentierten Strecke zwischen Koblenz und Mainz das Wochenend-Angebot erweitert. Fortan sollen Reisende stündlich mit dem Regionalexpress zwischen den beiden Städten unterwegs sein können.

Pendler aus der Pfalz erwarten neue Direktverbindungen nach Heidelberg. Zwei zusätzliche Süwex-Zugpaare bringen morgens und mittags schnellere Anschlüsse in die Universitätsstadt. Sobald die Baustellen westlich von Mainz im Frühjahr 2026 beendet sind, sollen alle Süwex-Züge der Linie RE 2 auch samstags in Doppelbespannung verkehren.

Comeback des «Rheintal-Express»

Neu ist ein Regionalexpress am Vormittag von Mannheim nach Kaiserslautern. Die S-Bahn-Linien 5 und 6 werden ab Dezember neu geordnet, sodass Orte zwischen Worms und Ludwigshafen stündlich umsteigefreie Verbindungen Richtung Schwetzingen und Karlsruhe erhalten. Neue Nachtzüge am Wochenende verbinden Karlsruhe, Landau, Neustadt, Annweiler und Pirmasens. Zwischen Saarbrücken, Zweibrücken und Pirmasens werden mehrere Verbindungen verlängert oder ergänzt.

Ein Comeback wird ab Frühjahr 2026 der «Rheintal-Express» feiern. An Wochenenden und Feiertagen wird er von Karlsruhe direkt nach Koblenz fahren. Zeitweise wird der Zug während der Sanierung der rechten Rheinstrecke über Mannheim, Worms und Alzey umgeleitet. Einzelne saisonale Angebote wie der Weinstraßen-Express und der Felsenland-Express müssen 2026 pausieren.

Sanierung der rechten Rheinstrecke wirkt sich aus

Auch anderorts wirkt sich die Generalsanierung der rechten Rheinstrecke aus. So müssen vom 11. Juli bis 12. Dezember 2026 aus Kapazitätsgründen mehrere Verbindungen zwischen Bad Kreuznach und Mainz entfallen, ebenso der Zwischentakt der RB 75 zwischen Darmstadt und Mainz.

Im Fernverkehr erhalten zum Fahrplanwechsel laut Deutscher Bahn Koblenz, Andernach und Remagen zunächst bis Juli 2026 wieder mehr IC-Verbindungen via Düsseldorf nach und von Ostfriesland – während ein später IC aus Dresden und Hannover entfällt und der morgendliche ICE Koblenz–Berlin baubedingt nur bis Februar 2026 verkehrt. Für Mainz und Wiesbaden beschleunigt sich die morgendliche Verbindung nach Köln der Bahn zufolge deutlich, und ein neuer ICE-Frühhalt stärke die Anbindung Richtung Erfurt, Leipzig und Dresden.