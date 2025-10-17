Seit gut einem Jahr wird an den deutschen Außengrenzen bei Einreisen kontrolliert. Jetzt gab es Zurückweisungen nach Luxemburg.

Trier (dpa/lrs) – Die Bundespolizei hat zwei Ägypter gestoppt, die gleich zweimal an einem Tag unerlaubt von Luxemburg nach Deutschland einreisen wollten. Bei einer ersten Kontrolle am Donnerstagmorgen in einem Zug zum Trierer Hauptbahnhof sei den 34-Jährigen die Einreise verweigert worden, weil sie keine gültigen Personaldokumente vorweisen konnten, teilte die Bundespolizeiinspektion in Trier mit.

Die Männer seien nach Luxemburg zurückgewiesen worden. Bei einem zweiten Einreiseversuch am Nachmittag seien die Männer dann in einem Reisebus nach Trier bei einer Kontrolle erneut aufgefallen. Sie hätten wieder keine für die Einreise erforderlichen Personaldokumente vorlegen können, hieß es in der Mitteilung.

Bei einer Durchsuchung fanden die Bundespolizisten bei einem der beiden Ägypter im Schuh einen ägyptischen Reisepass. Er solle nach richterlicher Vorführung in sein Heimatland zurückgewiesen werden. Der andere Ägypter ohne Ausweis sei erneut nach Luxemburg zurückgewiesen worden.