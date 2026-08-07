Fußball-Bundesliga
Adduktorenverletzung: Nebel fehlt Mainz 05
Paul Nebel
Paul Nebel fehlt dem FSV Mainz 05 für mehrere Wochen. (Archivbild)
Torsten Silz. DPA

Paul Nebel wird den Saisonauftakt mit dem FSV Mainz 05 verpassen. Eine Trainingsverletzung stoppt den Offensivspieler.

Lesezeit 1 Minute

Mainz (dpa/lrs) – Paul Nebel wird dem Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 zum Saisonstart fehlen. Der 23 Jahre alte Offensivspieler hat sich eine Adduktorenverletzung zugezogen und fällt für mehrere Wochen aus, teilte der Verein mit.

Nebel erlitt die Verletzung bereits am vergangenen Dienstag in der letzten Übungseinheit im Trainingslager in Österreich. Eingehende medizinische Untersuchungen in Mainz ergaben nun die genaue Diagnose, durch die der Außenbahnspieler vorerst gestoppt wird. Wie lange Nebel den 05ern nicht zur Verfügung steht, hängt vom individuellen Heilungsverlauf ab.

Die Mainzer bestreiten ihr erstes Pflichtspiel am 23. August im DFB-Pokal beim brandenburgischen Oberligisten VfB Krieschow. Der Bundesliga-Auftakt steht am 29. August vor heimischer Kulisse gegen Aufsteiger SC Paderborn an.

© dpa-infocom, dpa:260807-930-498963/1

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Sport
Ob Josué Duverger (grünes Trikot, hier im Duell mit Engers' Nils Wambach) noch einmal das Trikot des FC Cosmos Koblenz tragen wi
Tempo, Tore, Titeljagd 2026/2027
Alles zum Auftakt der Fußball-Saison

Von Oberliga bis hin zu den Kreisligen: Fachkundige Prognosen, Teamfotos und Mannschaftskader zum Auftakt der Saison 2026/2027 im Amateurfußball.

Alles zur Fußall-Saison

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten