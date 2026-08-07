Paul Nebel wird den Saisonauftakt mit dem FSV Mainz 05 verpassen. Eine Trainingsverletzung stoppt den Offensivspieler.

Mainz (dpa/lrs) – Paul Nebel wird dem Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 zum Saisonstart fehlen. Der 23 Jahre alte Offensivspieler hat sich eine Adduktorenverletzung zugezogen und fällt für mehrere Wochen aus, teilte der Verein mit.

Nebel erlitt die Verletzung bereits am vergangenen Dienstag in der letzten Übungseinheit im Trainingslager in Österreich. Eingehende medizinische Untersuchungen in Mainz ergaben nun die genaue Diagnose, durch die der Außenbahnspieler vorerst gestoppt wird. Wie lange Nebel den 05ern nicht zur Verfügung steht, hängt vom individuellen Heilungsverlauf ab.

Die Mainzer bestreiten ihr erstes Pflichtspiel am 23. August im DFB-Pokal beim brandenburgischen Oberligisten VfB Krieschow. Der Bundesliga-Auftakt steht am 29. August vor heimischer Kulisse gegen Aufsteiger SC Paderborn an.