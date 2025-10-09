Zum Ferienstart an diesem Wochenende warnt der ADAC Mittelrhein vor längeren Staus auf wichtigen Autobahnen in Rheinland-Pfalz. Welche Strecken besonders betroffen sind.

Mainz (dpa/lrs) – Die Herbstferien in Rheinland-Pfalz stehen vor der Tür – und damit steigt auch das Risiko für deutlich mehr Verkehr und längere Staus. «Zum Ferienstart am 13. Oktober kann es auf wichtigen Strecken zu erheblichen Verzögerungen kommen», sagte Christian Schmidt vom ADAC Mittelrhein laut einer Mitteilung. Reisende sollten ihre Fahrten möglichst außerhalb der Verkehrsspitzen planen.

Insbesondere auf der A61 zwischen Koblenz und Ludwigshafen sei in Rheinland-Pfalz mit einem hohen Staurisiko zu rechnen. Wegen Baustellen könnte es auch auf der A48 zwischen Koblenz und Kaiserslautern und auf der A60 rund um Mainz und Kaiserslautern zu Verzögerungen kommen.