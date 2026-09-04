Im August machte den Motorsportlern das Wetter einen Strich durch die Rechnung. Wann das Nordsaarland nun doch noch zur Rallye-Hochburg wird.

Saarbrücken (dpa/lrs) – Nach der wetterbedingten Absage im August soll die ADAC Saarland-Pfalz-Rallye Ende Oktober nachgeholt werden. Die Rallye, ein Lauf zum Deutschen Rallye Cup und zur Saarländischen Rallye Meisterschaft sollten nun am 30. und 31. Oktober über die Bühne gehen, teilte der ADAC Saarland in Saarbrücken mit.

Eigentlich war die Saarland-Pfalz-Rallye rund um die Gemeinde Illingen am 14. und 15. August geplant gewesen. Doch die Organisatoren hielten die Veranstaltung seinerzeit wegen tropischer Temperaturen, sengender Sonne und trockenem Terrain nicht für durchführbar, wie es in einer Begründung gelautet hatte.

Nach intensiven Abstimmungen könne das Event nun am letzten Oktober-Wochenende mit Wertungsprüfungen im Raum St. Wendel, Heusweiler und Kusel realisiert werden, erklärte der ADAC weiter.