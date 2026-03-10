Leere Batterie, streikendes Elektroauto oder platter Fahrradreifen: Die sogenannten Pannenhelfer hatten auch im vergangenen Jahr viel zu tun.

Saarbrücken (dpa/lrs) – Im Saarland sind die ADAC-Pannenhelfer im vergangenen Jahr häufiger ausgerückt als 2024. Insgesamt kam es in dem Bundesland 2025 zu 57.339 Hilfe-Aktionen, wie der Automobilclub mitteilte. Dies sei ein Plus von rund einem Prozent. Wie in den Jahren zuvor seien Probleme mit der Starterbatterie die häufigste Pannenursache gewesen.

Mit der steigenden Zahl und dem zunehmenden Alter der Elektroautos steige die Zahl der E-Auto-Pannen, hieß es. Auch hier war eine defekte Starterbatterie bei rund der Hälfte aller Fälle die häufigste Ursache.

Die Zahl der Fahrradpannen stieg 2025 bundesweit um rund 15 Prozent auf 19.455 Fälle. Bei fast drei Viertel (72 Prozent) aller Einsätze sei ein defekter Reifen Grund für den Einsatz gewesen, hieß es. Dies seien 2025 im Saarland 159 Fälle gewesen.