Im Notfall zählt jede Minute. Dann ist mitunter auch Hilfe aus der Luft gefragt. Wie oft rückten die Rettungshubschrauber des ADAC in Rheinland-Pfalz aus?

Mainz (dpa/lrs) – Rettungshubschrauber des ADAC sind im vergangenen Jahr zu 7.786 Einsätzen in Rheinland-Pfalz geflogen. Zum Vergleich: 2024 waren es noch 7.907 Einsätze, wie der Automobil-Club in Neustadt mitteilte. Das entspricht einem Rückgang von etwa 1,5 Prozent.

Nur in Bayern flog die ADAC-Luftrettung (11.742) mehr Einsätze. In Rheinland-Pfalz gibt es insgesamt fünf Stationen.

Auch deutschlandweit weniger Einsätze

Bundesweit war die ADAC-Luftrettung nach eigenen Angaben im vergangenen Jahr bei 48.908 Einsätzen unterwegs. Das bedeutet ebenfalls einen leichten Rückgang im Vergleich zu 2024 (49.048). Im Schnitt wurden die ADAC-Rettungshubschrauber zu 134 Notfällen täglich alarmiert.

Der ADAC betreibt eine der beiden großen Luftrettungsorganisationen in Deutschland. Daneben steht die DRF Luftrettung, deren Helikopter im vergangenen Jahr zu 36.407 Einsätzen abhoben.