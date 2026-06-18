Wetter und Gesundheit
Achtung, heiß: bis zu 35 Grad am Donnerstag möglich
Sommer in Rheinland-Pfalz
Wasser als Abkühlung wird vielen willkommen sein.
Thomas Frey. DPA

Bis zu 35 Grad, Gewitter und Hitzewarnung: Der Wetterdienst rechnet am Donnerstag mit hohen Temperaturen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland.

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Mainz/Saarbrücken (dpa/lrs) – Am Donnerstag werden in Rheinland-Pfalz und im Saarland bis zu 35 Grad erwartet. Es gebe vereinzelt auch Gewitter, schrieb der Deutsche Wetterdienst. Die Höchstwerte liegen demnach zwischen 29 und 35 Grad.

Am Freitag wird es laut Vorhersage noch mal heißer. Es werden Höchstwerte zwischen 33 und 37 erwartet. Der Wetterdienst schreibt, es werde «schwülheiß». Am Nachmittag und Abend könne es gebietsweise Schauer und Gewitter geben, es bestehe Unwettergefahr.

Die Experten gaben eine Hitzewarnung für Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, das Saarland sowie Teile Nordrhein-Westfalens, Hessens und Bayerns aus. Die amtliche Warnung für diese Regionen gilt demnach von Donnerstag 11.00 Uhr bis 19.00 Uhr. «Die Hitze wird alte und pflegebedürftige Menschen extrem belasten», heißt es dazu auf der Homepage des Wetterdienstes.

© dpa-infocom, dpa:260618-930-241262/1

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