Achtjähriger in Mainz von Hund gebissen

Ein defektes Tor, zwei ausgebüxte Hunde und ein Zwischenfall, der für den Achtjährigen im Krankenhaus endet. Wer jetzt Verantwortung übernehmen muss.

Mainz (dpa/lrs) – Ein achtjähriger Junge ist in Mainz von einem Hund gebissen worden. Der Junge sei am Dienstagvormittag auf einem Gehweg unterwegs gewesen, als zwei Hunde von einem Grundstück ausbrachen, teilte die Polizei mit. Beide Hunde seien auf den achtjährigen zugelaufen, einer habe ihn dann in den Oberschenkel gebissen.

Zwei Passanten bemerkten den Vorfall und halfen dem Jungen, so die Polizei weiter. Ein Defekt an einem Metalltor habe dafür gesorgt, dass die Hunde ausbrechen konnten. Die Bisswunde sei in einem Krankenhaus behandelt worden. Gegen den Hundehalter wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.