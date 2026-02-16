Bei einem Unfall auf nasser Fahrbahn wird ein achtjähriges Kind schwer verletzt. Wie es zu dem Zusammenstoß kam.

Trierweiler (dpa/lrs) – Ein achtjähriges Kind ist bei einem Verkehrsunfall nahe Trierweiler schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war ein 33 Jahre alter Autofahrer vermutlich aufgrund der regennassen Fahrbahn in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn gekommen. Dort kollidierte er mit dem entgegenkommenden Wagen einer 45-jährigen Fahrerin, die mit ihrem Kind unterwegs war.

Das Auto der Frau kam durch den Unfall ins Schleudern, kippte um und blieb auf der Fahrerseite liegen. Das Kind erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Trierer Krankenhaus gebracht. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Die 45-Jährige sowie der Autofahrer wurden ambulant versorgt. Während der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten war die Straße vorübergehend voll gesperrt.