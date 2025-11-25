Acht Spiele ohne Sieg: Saarbrücken trennt sich von Schwartz

Vom Aufstiegstraum zum Krisenmodus: Nach der Trennung von Trainer Schwartz setzt Saarbrücken vorerst auf eine interne Lösung.

Saarbrücken (dpa/lrs) – Fußball-Drittligist 1. FC Saarbrücken hat sich von Cheftrainer Alois Schwartz getrennt. Der Schritt sei in beiderseitigem Einvernehmen erfolgt, teilten die Saarländer mit. Auch Co-Trainer Dimitrios Moutas verlässt den Club.

Bis zur Winterpause soll Sportdirektor Jürgen Luginger interimsweise die Verantwortung an der Seitenlinie übernehmen. Karsten Specht, Leiter des Nachwuchsleistungszentrums, wird ihn dabei unterstützen. «Es ist für mich selbstverständlich, in dieser Phase Verantwortung zu übernehmen», sagte Luginger der Mitteilung zufolge.

Schwartz hatte den FCS erst seit Ende April trainiert. Den Aufstieg in die 2. Bundesliga verpasste der Club in der Relegation knapp. Nach einem erfolgreichen Saisonstart in der 3. Liga konnten die Saarländer zuletzt achtmal nicht gewinnen und stehen nur auf Rang zwölf.