Wenn die Temperaturen steigen, suchen viele nach Möglichkeiten zur Abkühlung. Im Bundesland müssen es nicht immer Freibad oder Badesee sein.

Mendig/Trier/Glees (dpa/lrs) – Dicke Klostermauern, schattige Wälder oder kühle Stollen: Rheinland-Pfalz bietet zahlreiche Orte, an denen sich heiße Sommertage besser aushalten lassen. Acht Ausflugsziele, die auch bei hohen Temperaturen angenehme Bedingungen versprechen:

1. Lavakeller in Mendig (Eifel)

In den ehemaligen Basalt- und Lavakellern herrschen ganzjährig Temperaturen um die zehn Grad. Besucher können bei Führungen in die weit verzweigten unterirdischen Hallen hinabsteigen und dabei mehr über die vulkanische Vergangenheit der Eifel erfahren.

2. Teufelsschlucht (Südeifel)

Die bis zu mehrere Meter hohen Sandsteinfelsen spenden viel Schatten und sorgen für ein vergleichsweise kühles Mikroklima. Wer die Schlucht erkundet, findet entlang der Wanderwege immer wieder schattige Rastplätze. Besonders angenehm sind Touren in den Morgen- oder Abendstunden.

3. Pfälzerwald

Unter dem dichten Blätterdach ist es oft spürbar kühler als in Städten oder auf freien Flächen. Zahlreiche Wanderwege führen durch schattige Täler und vorbei an Burgruinen. Viele bewirtschaftete Hütten bieten unterwegs die Möglichkeit für eine Erfrischung oder eine längere Pause.

4. Historischer Weinkeller der Vereinigten Hospitien

In den jahrhundertealten Gewölbekellern bleiben die Temperaturen auch an heißen Tagen angenehm konstant. Viele Weingüter und Kellereien an der Mosel bieten Führungen an, bei denen Besucher nicht nur der Hitze entkommen, sondern auch Wissenswertes über Weinbau und Kellerarbeit erfahren.

5. Kloster Maria Laach

Die mächtige romanische Abteikirche wirkt dank ihrer dicken Mauern wie eine natürliche Klimaanlage. Nach dem Besuch laden schattige Wege rund um den Laacher See zum Spazierengehen ein. Wer mehr Zeit mitbringt, kann den Ausflug mit einem Besuch der Klostergärtnerei oder des Klosterladens verbinden.

6. Besucherbergwerk Fell

In der ehemaligen Schiefergrube geht es tief unter die Erde, wo selbst im Hochsommer meist nur etwa zehn bis zwölf Grad herrschen. Bei Führungen erfahren Besucher, unter welchen Bedingungen hier früher Schiefer abgebaut wurde.

7. Wild- und Wanderpark Südliche Weinstraße

Große Teile der Freizeiteinrichtung bieten Schatten. Besucher können Tiere beobachten und die oft kühlen Wege für einen entspannten Ausflug nutzen.

8. Ehrbachklamm im Hunsrück

«Es gibt keinen Verkehrslärm – dominant in der Stille des Waldes ist nur das Rauschen des Ehrbachs»: So wirbt die sogenannte Traumschleife für ihr Panorama zwischen Mosel und Rhein. Für Pausen gibt es viele Ruhebänke.