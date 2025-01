Acht Jahre Gefängnis wegen Messerattacke im Park

Frankenthal (dpa/lrs) – Wegen versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung ist ein Angeklagter vom Landgericht Frankenthal zu acht Jahren Gefängnis verurteilt worden.

Der 22-Jährige soll in der Nacht zum 1. Juni 2024 in einem Park in Frankenthal einen anderen Mann mit dem Messer attackiert haben. Das Opfer musste notoperiert werden und verlor Milz und Teile des Dickdarms.

Die Staatsanwaltschaft hatte neun Jahre und drei Monate Haft gefordert, die Verteidigung auf drei Jahre und zehn Monate plädiert. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, wie ein Justizsprecher mitteilte.