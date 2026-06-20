Tiere auf Abwegen
Acht freilaufende Pferde auf Landstraße unterwegs
Pferd
Nach ersten Berichten verlief der ungeplante Ausflug glimpflich – weder Pferde noch andere Personen wurden verletzt. (Symbolbild)
Rolf Vennenbernd. DPA

Warum die Pferde ihre Koppel verlassen und davongerannt sind, ist unbekannt. Mit Hilfe von Bürgern konnten sie rechtzeitig angehalten werden.

Lesezeit 1 Minute

Prüm (dpa/lrs) – Acht freilaufende Pferde sind in Waxweiler bei Prüm von der Polizei und Verkehrsteilnehmern gestoppt worden. Wie und warum die Tiere ausgebrochen und auf die Landstraße gelaufen waren, stand zunächst nicht fest, wie die Polizei berichtete.

Sie seien auf einer neuen Koppel gewesen und möglicherweise von einem Gewitter erschreckt worden. Mehrere Anwohner und Verkehrsteilnehmer hatten die Tiere am Vormittag gesehen und die Polizei verständigt.

Kurz vor der Ortsgemeinde Kinzenburg seien die Tiere von Verkehrsteilnehmern und der Polizei auf der Landstraße zum Stehen gebracht worden. Die verständigte Tierhalterin fing sie ein und brachte sie auf die Koppel zurück. Der ungeplante Ausflug verlief ersten Erkenntnissen zufolge glimpflich. Weder den Pferden sei etwas passiert, noch seien von ihnen verursachte Schäden oder Unfälle bekannt geworden.

© dpa-infocom, dpa:260620-930-254475/1

Ressort und Schlagwörter

Verkehr

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten