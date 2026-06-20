Warum die Pferde ihre Koppel verlassen und davongerannt sind, ist unbekannt. Mit Hilfe von Bürgern konnten sie rechtzeitig angehalten werden.

Prüm (dpa/lrs) – Acht freilaufende Pferde sind in Waxweiler bei Prüm von der Polizei und Verkehrsteilnehmern gestoppt worden. Wie und warum die Tiere ausgebrochen und auf die Landstraße gelaufen waren, stand zunächst nicht fest, wie die Polizei berichtete.

Sie seien auf einer neuen Koppel gewesen und möglicherweise von einem Gewitter erschreckt worden. Mehrere Anwohner und Verkehrsteilnehmer hatten die Tiere am Vormittag gesehen und die Polizei verständigt.

Kurz vor der Ortsgemeinde Kinzenburg seien die Tiere von Verkehrsteilnehmern und der Polizei auf der Landstraße zum Stehen gebracht worden. Die verständigte Tierhalterin fing sie ein und brachte sie auf die Koppel zurück. Der ungeplante Ausflug verlief ersten Erkenntnissen zufolge glimpflich. Weder den Pferden sei etwas passiert, noch seien von ihnen verursachte Schäden oder Unfälle bekannt geworden.