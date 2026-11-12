Ein neuer zweiter Standort könnte künftig das Herzstück der einzigen Uniklinik im Land werden. Es ist das größte Infrastrukturprojekt in Rheinland-Pfalz, das nun einen Schritt weiter gekommen ist.

Mainz (dpa/lrs) – Die Suche nach einem Gelände für einen möglichen zweiten Standort der Universitätsmedizin Mainz soll auf acht Areale in der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt begrenzt werden. Die Stadtverwaltung hat die Gebiete anhand eines Kriterienkatalogs ermittelt und schlägt weitere Prüfungen vor, wie Oberbürgermeister Nino Haase (parteilos) in Mainz erklärte. Am 25. November wird der Stadtrat über den Prüfauftrag entscheiden.

Es geht darum, dass die einzige Universitätsklinik von Rheinland-Pfalz mit einer maroden Infrastruktur auf ihrem zentrumsnahen Gelände in Mainz zu kämpfen hat. Die Universitätsmedizin favorisiert für die Zukunft eine Lösung mit zwei Standorten: dem bisherigen in kleinerer Form vor allem für ambulante Leistungen und einem neuen mit einem großen Zentralbau vor allem für die stationäre Versorgung von Patientinnen und Patienten. Auch die schwarz-rote Landesregierung hat signalisiert, für diese Variante zu sein.

Umfangreicher Katalog an Kriterien

Über mögliche Orte für diesen Zentralbau wird in Mainz seit Monaten diskutiert. Ursprünglich 28 Vorschläge dafür wurden laut Stadtverwaltung auf verschiedene Aspekte hin gecheckt, von Fragen des Naturschutzes und der Luftschneisen über Topographie, Denkmalschutz, Eigentumsverhältnisse, Hochwasser- und Starkregen-Risiken bis hin zu erforderlichen Mindestgrößen und Anforderungen für einen solchen Bau an kritischer Infrastruktur.

Die Flächen, die jetzt noch im Rennen sind, verteilen sich auf mehrere Stadtteile, etwa Gonsenheim und Bretzenheim, zwei Areale sind in der Nähe des ZDF-Geländes im Stadtteil Lerchenberg. Benötigt wird ein Areal mit mindestens 15 Hektar, der neue Zentralbau soll nicht höher als 22 Meter werden.

Sollte der Stadtrat dem von der Verwaltung vorgeschlagenen Weg Ende November zustimmen, werden die Träger des Vorhabens – das Land und die Universitätsmedizin – schauen, welcher Standort aus deren Sicht favorisiert wird. Bis letztlich der Bau beginnt, dürfte es noch Jahre dauern. Ein vor einiger Zeit vorgelegter Baumasterplan sieht Investitionskosten in Höhe von mehr als zwei Milliarden Euro vor. Es handelt sich damit um das größte Infrastrukturprojekt in Rheinland-Pfalz.