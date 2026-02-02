Die Verletzung von Top-Stürmer Ivan Prtajin hat den 1. FC Kaiserslautern FCK mitgenommen. Jetzt steht die Diagnose fest. Ein neuer Stürmer ist schon verpflichtet.

Kaiserslautern (dpa/lrs) - Torjäger Ivan Prtajin vom 1. FC Kaiserslautern hat sich die Achillessehne gerissen und fällt mehrere Monate aus. Der Fußball-Zweitligist machte die Diagnose, die sich angedeutet hatte, öffentlich. Der 29 Jahre alte Kroate sei bereits erfolgreich operiert worden. Der FCK holt dafür Mergim Berisha von der TSG Hoffenheim.

Prtajin hatte sich die Verletzung bei der Heimniederlage am Samstagabend gegen die SV Elversberg zugezogen. «Eigentlich ist das sogar noch schlimmer als das verlorene Spiel», sagte FCK-Trainer Torsten Lieberknecht nach dem Spiel. Prtajin hat in dieser Zweitliga-Saison bereits elf Tore erzielt.

Als Ersatz holen die Lauterer Berisha: Der 27 Jahre alte Angreifer kam beim Bundesligisten Hoffenheim schon länger nicht mehr zu Zug und war vergangene Spielzeit auch an den FC Augsburg verliehen. «Wir wollen ihm die Möglichkeit bieten, bei uns wieder zu seiner alten Stärke zurückzufinden und glauben fest daran, dass er eine Verstärkung für uns sein kann», sagte Lauterns Sportdirektor Marcel Klos.