Die Verletzung von Top-Stürmer Ivan Prtajin hat den 1. FC Kaiserslautern FCK mitgenommen. Jetzt steht die Diagnose fest. Ein neuer Stürmer soll ihn ersetzen.

Kaiserslautern (dpa/lrs) – Torjäger Ivan Prtajin vom 1. FC Kaiserslautern hat sich die Achillessehne gerissen und fällt mehrere Monate aus. Der Fußball-Zweitligist machte die Diagnose, die sich angedeutet hatte, öffentlich. Der 29 Jahre alte Kroate sei bereits erfolgreich operiert worden.

Prtajin hatte sich die Verletzung bei der Heimniederlage am Samstagabend gegen die SV Elversberg zugezogen. «Eigentlich ist das sogar noch schlimmer als das verlorene Spiel», sagte FCK-Trainer Torsten Lieberknecht nach dem Spiel. Prtajin hat in dieser Zweitliga-Saison bereits elf Tore erzielt.

Nach Informationen von Sky und des «Kicker» wollen die Pfälzer kurz vor Transferschluss nun Mergim Berisha verpflichten: Der 27 Jahre alte Angreifer kam beim Bundesligisten TSG Hoffenheim schon länger nicht mehr zu Zug und war vergangene Spielzeit auch an den FC Augsburg verliehen.