Abwehrspieler Mwene fällt bei Mainz länger aus

Der neue Mainzer Cheftrainer Urs Fischer muss wohl für den Rest des Jahres auf eine Stammkraft verzichten.

Mainz (dpa/lrs) – Der FSV Mainz 05 muss im Bundesliga-Abstiegskampf vorerst auf Außenverteidiger Phillipp Mwene verzichten. Der 31 Jahre alte Österreicher fällt wegen einer Muskelverletzung im Adduktorenbereich für die nächsten Spiele aus, wie der Tabellenletzte mitteilte. Mwene hatte sich die Blessur bei der 0:1-Niederlage gegen Borussia Mönchengladbach zugezogen.

Die Mainzer treten mit ihrem neuen Trainer Urs Fischer am Donnerstag (21.00 Uhr) in der Conference League beim polnischen Club Lech Posen an. Drei Tage später geht es in der Fußball-Bundesliga zum FC Bayern München (17.30 Uhr).