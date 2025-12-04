Abschied vom Helfer-Haus in Dernau

Die Ruine war nach der Flut im Ahrtal zu einem Symbol der Solidarität geworden. Nun musste es weichen.

Dernau (dpa/lrs) – Nach der Flut im Ahrtal war das leerstehende Gebäude ein Symbol der Solidarität – nun wurde das sogenannte Helfer-Haus von Dernau (Kreis Ahrweiler) abgerissen. Die Grundstückseigentümer hatten eine Firma mit dem Abbruch beauftragt, wie diese der Deutschen Presse-Agentur bestätigte.

Unzählige Helfer hatten sich vor den bunten Engelsflügeln an der Hausfassade ablichten lassen. Inmitten der Verwüstung strahlte dank Graffiti die Sonne, ein Regenbogen gab Hoffnung und auf der Ruine blühten Blumen. Auf einer Seite stand der Spruch «Alle 11 Minuten verliebt sich ein Helfer in das Ahrtal». Bei der Flut im Juli 2021 starben mindestens 135 Menschen.