Fast 11.000 junge Menschen haben die Schule abgeschlossen. Darunter sind fast 3.000 Abiturienten. Wie viele schafften ein 1,0-Abi?

Saarbrücken (dpa/lrs) – Der Notendurchschnitt im Abitur liegt in diesem Jahr im Saarland bei 2,43. Genau 2.980 Schülerinnen und Schüler und damit gut 94 Prozent aller Prüflinge bestanden im abgelaufenen Schuljahr das Abitur. 86 von ihnen schafften sogar einen Abi-Schnitt von 1,0, wie das Bildungsministerium in Saarbrücken mitteilte. Im Vorjahr hatte der Durchschnitt bei 2,39 gelegen.

Insgesamt schlossen knapp 11.000 junge Menschen im Saarland die Schule ab. Neben den Abiturienten machten gut 5.000 Schülerinnen und Schüler den Hauptschulabschluss und fast 3.000 einen mittleren Bildungsabschluss.