Schulabschluss
Abi-Durchschnitt liegt im Saarland bei 2,43
Abitur
Fast 3.000 junge Menschen haben das Abitur geschafft. (Symbolbild)
Sina Schuldt. DPA

Fast 11.000 junge Menschen haben die Schule abgeschlossen. Darunter sind fast 3.000 Abiturienten. Wie viele schafften ein 1,0-Abi?

Saarbrücken (dpa/lrs) – Der Notendurchschnitt im Abitur liegt in diesem Jahr im Saarland bei 2,43. Genau 2.980 Schülerinnen und Schüler und damit gut 94 Prozent aller Prüflinge bestanden im abgelaufenen Schuljahr das Abitur. 86 von ihnen schafften sogar einen Abi-Schnitt von 1,0, wie das Bildungsministerium in Saarbrücken mitteilte. Im Vorjahr hatte der Durchschnitt bei 2,39 gelegen.

Insgesamt schlossen knapp 11.000 junge Menschen im Saarland die Schule ab. Neben den Abiturienten machten gut 5.000 Schülerinnen und Schüler den Hauptschulabschluss und fast 3.000 einen mittleren Bildungsabschluss.

© dpa-infocom, dpa:260708-930-353375/1

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

BildungPolitik

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten