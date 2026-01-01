Abgestellte Böllerreste entzünden sich im Keller

Eine abgebrannte Raketenbatterie fängt erneut an zu kokeln - und sorgt in einem Haus in Trier für starken Rauch. Fünf Bewohner werden in der Silvesternacht ins Krankenhaus gebracht.

Trier (dpa/lrs) – Im Keller abgestellte Böllerreste haben in der Nacht in Trier einen größeren Einsatz der Feuerwehr ausgelöst. Die abgebrannte Raketenbatterie habe sich entzündet und stärkeren Rauch entwickelt, sagte der Einsatzleiter der Feuerwehr. Fünf Menschen hätten aus dem Gebäude gerettet und mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden müssen. Das Haus sei von der Feuerwehr gelüftet worden und wieder bewohnbar. Ein größerer Schaden entstand den Angaben zufolge nicht.