Abgeordnete bekommen mehr Geld

Die Erhöhung hat mit der Einkommensentwicklung im Land zu tun. Maßgeblich ist ein vom Statistischen Landesamt ermittelter Verdienstindex.

Mainz (dpa/lrs) – Die Abgeordneten des rheinland-pfälzischen Landtags bekommen ab 2026 mehr Geld. Pro Monat gibt es dann 8.571 Euro, wie ein Sprecher des Landtags in Mainz mitteilte. Das entspricht einem Plus von 258 Euro im Vergleich zur derzeitigen Vergütung. Im Parlament sitzen 101 Abgeordnete. Der «Trierische Volksfreund» hatte zuvor über den Anstieg der Diäten berichtet.

Die monatliche Entschädigung der Abgeordneten wird jährlich zum 1. Januar an die Einkommensentwicklung in Vorjahren angepasst. Maßgeblich ist ein vom Statistischen Landesamt ermittelter Verdienstindex für Rheinland-Pfalz.