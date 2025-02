«Abendländische Wurzeln» kommen nicht in Saar-Verfassung

Saarbrücken (dpa/lrs) - Die «abendländisch historischen Wurzeln» des Saarlandes werden nicht in der Verfassung des Landes verankert. Ein entsprechender Antrag der drei AfD-Abgeordneten wurde im Landtag von der regierenden SPD und der oppositionellen CDU abgelehnt. «Das eigentliche Ziel dieses Antrags ist es, Gift in unsere Gesellschaft zu bringen», sagte der SPD-Fraktionsvorsitzende Ulrich Commerçon.

Die AfD hatte beantragt, den Artikel 30 der 1947 beschlossenen Verfassung des Saarlandes zu ergänzen. In diesem Artikel heißt es: «Die Jugend ist in der Ehrfurcht vor Gott, im Geiste der christlichen Nächstenliebe und der Völkerversöhnung, in der Liebe zu Heimat, Volk und Vaterland, zu sorgsamem Umgang mit den natürlichen Lebensgrundlagen, zu sittlicher und politischer Verantwortlichkeit, zu beruflicher und sozialer Bewährung und zu freiheitlicher demokratischer Gesinnung zu erziehen.»

«Unser Antrag ist dafür gedacht, dass diejenigen, die nicht bei uns geboren sind, besser eingegliedert werden können», begründete der Vorsitzende der dreiköpfigen AfD-Fraktion, Josef Dörr. Die Verfassungsänderung sei «ein Aufruf zur Eingliederung». Er kritisierte das «ungezügelte, unkontrollierte Eindringen von sehr vielen Menschen in unser Land». Deswegen solle die Jugend «Kenntnis der abendländisch historischen Wurzeln» haben.

«Kein Ergänzungsbedarf»

Die abendländische Kultur sei durch nichts so stark geprägt wie durch den Glauben an die Menschenrechte, sagte der Abgeordnete Frank Wagner (CDU). Es gebe «keinen Ergänzungsbedarf» für die Verfassung aufgenommen werden. Die AfD begründete diese Forderung damit, dass das Saarland ein «lebendiges Zeugnis» der «europäisch-abendländischen» Geschichte sei. Deswegen sei die Verfassungsänderung notwendig.

Wagner warf ebenso wie Commerçon der AfD vor, eine europafeindliche Partei zu sein. Dörr wies dies als «billige Masche» zurück und sagte unter Hinweis auf den Ukraine-Krieg, die politisch Verantwortlichen hätten «Europa ins Abseits manövriert». Commerçon entgegnete: «Was im Moment passiert, ist, dass einzelne Vertreter von zwei Großmächten versuchen, über Europa ein Urteil zu sprechen.»