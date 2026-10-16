Verkehrsbehinderungen
A620 in Richtung Saarlouis nach Autounfall gesperrt
Symbolbild - Polizei sichert Unfallstelle
Der Unfallhergang und die -ursache sind noch unklar. (Symbolbild)
Stefan Puchner. DPA

In Saarbrücken kommt es nach einem Unfall mit mehreren Fahrzeugen zu Staus und Verkehrsbehinderungen. Wie lange soll die Sperrung noch andauern?

Lesezeit 1 Minute

Saarbrücken (dpa/lrs) – Autofahrer auf der Autobahn 620 in Saarbrücken müssen nach einem Unfall in Fahrtrichtung Saarlouis mehr Zeit einplanen. Am Mittag seien Notrufe wegen eines Unfalls auf der Stadtautobahn mit zunächst drei beteiligten Fahrzeugen eingegangen, teilte eine Sprecherin der Polizei mit. Zwei Personen wurden den Angaben zufolge leicht verletzt.

Der genaue Unfallhergang ist noch unklar. Zwei Fahrzeuge seien stärker beschädigt worden und müssten abgeschleppt werden, hieß es. Zudem müsse ein Lichtmast demontiert werden. Deswegen bleibe der Teilabschnitt noch mehrere Stunden gesperrt, so die Sprecherin. Ein genauer Zeitpunkt ist demnach aber bislang nicht abzusehen. Fahrzeuge werden umgeleitet, es kommt weiter zu Verzögerungen.

© dpa-infocom, dpa:261016-930-850818/1

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