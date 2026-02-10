Am Samstag stößt ein Sattelzug mit einem Bagger gegen eine Brücke über der A6. Die Verkehrsbehinderungen auf der Autobahn sind mittlerweile wieder aufgehoben - zumindest vorerst.

Kindsbach (dpa/lrs) – Die Verkehrsbehinderungen infolge des Brückenunfalls auf der A6 in Richtung Mannheim sind wieder aufgehoben. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, laufe der Verkehr uneingeschränkt auf allen Spuren der Autobahn. Lediglich die Befahrbarkeit der Brücke sei eingeschränkt und auf ein maximales Gewicht gedrosselt.

Am Samstag war ein mit einem Bagger beladener Sattelzug gegen eine Brücke über der A6 bei Kindsbach (Landkreis Kaiserslautern) gestoßen. Zwischenzeitlich musste zur Bergung und Begutachtung des Schadens ein Fahrstreifen gesperrt werden. Bis auf weiteres sind die Behinderungen nun aber wieder aufgehoben. Zu einem späteren Zeitpunkt müsse aber erneut mit Einschränkungen gerechnet werden, wenn die Brücke saniert würde, so der Sprecher. Der genaue Zeitpunkt war zunächst nicht bekannt.