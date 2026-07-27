Ein Lkw-Brand sorgt auf der A6 im Landkreis Kaiserslautern für eine Sperrung. Wie lange Autofahrer mit Behinderungen rechnen müssen.

Bruchmühlbach-Miesau (dpa/lrs) – Wegen eines Lkw-Brandes ist die Autobahn 6 im Landkreis Kaiserslautern in Fahrtrichtung Kaiserslautern gesperrt worden. Die Ladung eines Lkws habe am Montagmittag Feuer gefangen, teilte die Polizei mit. Der Lkw habe einen Traktor geladen, die Zugmaschine sei jedoch rechtzeitig abgekoppelt worden. Verletzt wurde niemand.

Seit 14 Uhr sei die Strecke zwischen Bruchmühlbach-Miesau und dem Autobahnkreuz Landstuhl gesperrt. Die Sperrung solle voraussichtlich noch bis 17 Uhr bestehen bleiben, hieß es.