Nach mehreren Stunden Sperrung ist die A6 im Landkreis Kaiserslautern wieder frei. Ein Lkw-Brand und ein Unfall hatten für Verkehrsbehinderungen gesorgt.

Bruchmühlbach-Miesau (dpa/lrs) - Die Sperrung der Autobahn 6 im Landkreis Kaiserslautern in Fahrtrichtung Kaiserslautern wegen eines Lkw-Brandes ist wieder aufgehoben. Die Ladung eines Lastwagens habe am Montagmittag Feuer gefangen, teilte die Polizei mit. Der Lkw habe einen Traktor geladen, die Zugmaschine sei jedoch rechtzeitig abgekoppelt worden. Verletzt wurde niemand. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf rund 500.000 Euro.

Seit 14 Uhr war die Strecke zwischen Bruchmühlbach-Miesau und dem Autobahnkreuz Landstuhl gesperrt. Die Sperrung sollte gegen 20:00 Uhr aufgehoben werden. Gegen 19:40 ereignete sich laut einer Sprecherin der Polizei ein Unfall aufgrund des Rückstaus. Die Behinderungen dauerten daher an. Erst seit dem späten Montagabend ist die Fahrbahn wieder frei.